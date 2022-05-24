В Россию из ДНР, ЛНР и с Украины за сутки эвакуированы свыше 17,5 тыс. человек

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из республик Донбасса, украинских населенных пунктов вывезены более 17,5 тыс. человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге во вторник.

"За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 тысяч 586 человек, в том числе две тысячи 246 детей. А всего с начала специальной военной операции – уже 1 миллион 444 тысяч 565 человек, из которых 240 тысяч 575 детей", - сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что в российской базе данных на сегодняшний день содержатся 2 млн 756 тыс. 602 обращений из 2 тыс. 136 населенных пунктов Украины с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 85 таких обращений на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты России и различные общественные организации, сообщил Мизинцев.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.