Минобороны пообещало открыть коридоры для иностранных судов в Черном и Азовском морях

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что открывает два морских гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях, они будут работать ежедневно с 8 до 19:00 по московскому времени.

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев заверил на брифинге, что это будут полосы для безопасного движения судов.

"В Черном море - для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили, - уточнил он. - В Азовском море - для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря".

"В шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - заявил Мизинцев.

Ранее Минобороны сообщало, что 25 мая откроется коридор для выхода иностранных судов из Мариуполя до Черного моря.

Западные страны утверждают, что российские военные блокируют украинские порты и в результате оттуда не могут выйти суда с грузом зерна. В Москве говорят, что порты и акватория рядом с ними заминированы и торговые суда могут подорваться.