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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:20

Источник выразил уверенность в выдвижении Слуцкого на пост председателя ЛДПР

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Высший совет ЛДПР на предстоящем в четверг заседании рекомендует выдвинуть на пост председателя партии Леонида Слуцкого, сообщил "Интерфаксу" источник в высшем совете.

"Нет сомнений, что на заседании в четверг, 26 мая, члены высшего совета ЛДПР проголосуют за то, чтобы официально рекомендовать делегатам предстоящего XXXIV съезда включить в бюллетень и поддержать выдвижение Леонида Слуцкого на пост председателя партии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "Слуцкий воспринимается как консолидирующая фигура, он способен обеспечить спокойный переход партии в новый режим работы после ухода из жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского".

По словам источника, он уверен, что "абсолютное большинство членов ВС намерены поддержать выдвижение Слуцкого".

18 мая Слуцкий был избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.

Жириновский скончался 6 апреля. В феврале он был госпитализирован с коронавирусом.

ЛДПР Леонид Слуцкий
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