Что произошло за день: четверг, 26 мая

Отправка под домашний арест экс-президента Молдавии, снижение ставки ЦБ и обыски у сотрудников РАНХиГС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России внепланово снизил ключевую ставку до 11%. ЦБ отметил замедление темпов роста цен в стране и укрепление курса рубля. Глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала, что рассматривались два варианта снижения - до 11% и до 12%. В итоге выбрали больший шаг из-за значительного отклонения от апрельского прогноза ЦБ.

- Суд в Нальчике признал законным увольнение 115 росгвардейцев за отказ ехать на Украину. Истцов уволили из-за того, что они "самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы". Они решили оспорить увольнение в военном суде, но безуспешно.

- Экс-президент Молдавии отправлен под домашний арест на 30 суток. Прокуратура, которая настаивала на помещении Игоря Додона в следственный изолятор, намерена уже в пятницу обжаловать решение суда. Там уверены, что он может сбежать из страны. Подсудимый заявил, что уголовное дело в отношении него возбуждено по заказу действующего президента Майи Санду. А его адвокаты потребовали отвода прокурора по делу.

- Рестораны McDonald's в РФ могут возобновить работу с 12 июня. Новый владелец сети ресторанов в России планирует их открытие под новым брендом, который представят в ближайшее время. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал возобновление их работы, поделившись, что меню и трудовой коллектив останутся прежними.

- У сотрудников Российской академии народного хозяйства и госслужбы прошли обыски. Следственные действия прошли по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, пояснили в МВД. Оперативники провели обыски у трех сотрудников вуза. Затем эти три человека и еще два сотрудника РАНХиГС были доставлены на допрос в качестве свидетелей.

- Протокол на Юрия Шевчука о дискредитации армии зарегистрирован в суде Петербурга. Судья может принять его к рассмотрению или вернуть составителям протокола (в полицию Уфы), пояснили в пресс-службе судов города. На концерте в Уфе 18 мая лидер ДДТ высказался о любви к родине, его высказывания расценили как дискредитацию ВС РФ. Группа же заявила о намерении продолжить концертную деятельность, опровергнув появившиеся сообщения о ее прекращении.

- Отстраненный за букву Z российский гимнаст отказался вернуть медаль. Иван Куляк, дисквалифицированный за демонстрацию буквы Z на церемонии награждения призеров на этапе Кубка мира в Дохе, не будет возвращать завоеванную там бронзовую медаль. Он мог нарушить требования по униформе, но награду выиграл честно, пояснил президент Федерации спортивной гимнастики России.