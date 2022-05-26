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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Притворившийся мертвым житель Удмуртии выжил после нападения медведицы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Житель Удмуртии получил травму в результате нападения медведя, сообщает Минприроды республики в четверг.

"В Кезском районе медведица напала на человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине буквально чудом удалось избежать смерти. "Самка прокусила ему руку, сломав при этом кость, но оставила в живых", - уточняет Минприроды Удмуртии.

По данным местных СМИ, мужчина отправился в лес рано утром и внезапно натолкнулся на медведицу с медвежатами. Его спасло то, что после нападения животного он притворился мертвым. После ухода медведей он сам смог выбраться из леса.

Региональное министерство напоминает жителям о том, что дикие животные нападают на человека только если он сам спровоцирует их на это своими неправильными действиями.

Удмуртия
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