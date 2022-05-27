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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

Патрушев заявил о риске многократного роста числа беженцев из Афганистана в Центральную Азию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Количество беженцев из Афганистана в страны Центральной Азии может кратно увеличиться, с ним возрастет и риск проникновения террористов, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Имеются риски серьезного ухудшения миграционной обстановки. (...) При этом есть риск того, что беженцы двинутся не только в сторону Ирана и Пакистана, которые сейчас принимают более 80% мигрантов, но и в государства Центральной Азии", - заявил Патрушев в пятницу в ходе 4-го раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике в Душанбе.

Он отметил, что только по официальным данным ООН, количество беженцев в 2021 году составило 2,6 млн человек - "в случае, если обстановка в Афганистане продолжит ухудшаться, эти цифры многократно возрастут".

"В числе прочего это может привести к проникновению в наши страны участников международных террористических организаций, которые сегодня комфортно чувствуют себя на афганской земле", - сказал секретарь Совбеза РФ.

По его данным, в настоящее время в Афганистане функционирует порядка 20 группировок, крупнейшей из которых является афганский филиал ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) - "Вилаят Хорасан"(запрещено в РФ).

"Численность боевиков "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Афганистане также растет и в настоящее время составляет около 1 тысячи человек", - заявил Патрушев.

По его словам, нестабильность в Афганистане усугубляется из-за нарастающих социально-экономических проблем и ухудшения продовольственной ситуации.

Николай Патрушев
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