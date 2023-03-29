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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Патрушев возложил на Запад обязанность финансировать восстановление афганской экономики

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россия считает, что США и их союзники должны вложить средства в восстановление экономики Афганистана, заявил на встрече секретарей советов безопасности стран ШОС в Индии секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Убеждены, что Вашингтон и его сателлиты, ответственные за критическое положение дел в стране после вывода оккупационного контингента, должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики", - сказал он.

"В то же время полагаем категорически неприемлемым возвращение в любой форме и под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в регион, в том числе в соседние с Афганистаном страны", - добавил Патрушев.

По его оценке, ситуация в Афганистане остается сложной и принимает характер затяжного кризиса.

"С территории данной страны исходят значительные вызовы и угрозы безопасности наших государств. Это терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, нелегальная миграция, а также распространение экстремистской идеологии", - сказал секретарь Совбеза.

Афганистан Запад НАТО Николай Патрушев США Индия Совет безопасности
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