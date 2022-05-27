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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

Путин поддержал дальнейшую работу Парфенчикова в качестве главы Карелии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал дальнейшую работу Артура Парфенчикова на посту главы Карелии.

"Надеюсь на то, что ваш опыт, который вы приобрели в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах вашей следующей итерации в качестве главы республики. Всего доброго вам, успехов", - сказал Путин в ходе встречи с Парфенчиковым.

Он отметил, что, когда Парфенчиков возглавил регион, ситуация в Карелии была непростой.

"Действительно, тенденция положительная. Это совершенно очевидные вещи. Особенно хотел бы обратить внимание на рост ВРП (валового регионального продукта - ИФ) и на увеличение инвестиций в основной капитал. Я очень рассчитываю, что, опираясь на эти положительные тенденции, вам удастся решать и те вопросы, которые решать нужно в первоочерёдном порядке", - сказал Путин. Он пояснил, что имеет в виду поддержание рынка труда, сохранение стабильной ситуации и улучшение ситуации в моногородах.

"Проблема водоснабжения, очистки сточных вод - это тоже вы знаете, мы и раньше с вами об этом говорили. Да, она большая, без помощи федерального центра здесь не обойтись. Связанность региона тоже имеет значение", - заявил Путин.

Он отметил, что обращения главы Карелии на этот счет будут направлены в соответствующие правительственные инстанции. "Это касается и расселения аварийного жилья, касается аэропортной сети, третье у Вас там есть ещё обращение - они все будут направлены в правительство. Я прошу вас с коллегами из правительства всё это проработать самым тщательным образом. И, конечно, мы сделаем всё для того, чтобы вас поддержать", - подчеркнул президент.

"Спасибо огромное за доверие. Будем работать, Владимир Владимирович", - сказал Парфенчиков.

Парфенчиков был назначен врио главы Карелии в феврале 2017 года. В сентябре того же года он победил на выборах и вступил в должность главы республики.

Владимир Путин Карелия Артур Парфенчиков
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