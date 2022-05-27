Вылетающим из РФ в страны ЕАЭС пассажирам могут разрешить покупки в Duty Free

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Гражданам, вылетающим из российских аэропортов в государства - страны ЕАЭС, разрешат совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли, следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (N131313-8) опубликован в пятницу в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, при оборудовании магазинов Duty Free в аэропортах необходимо предотвратить реализацию товаров физическим лицам, выезжающим из РФ в другое государство - член ЕАЭС. Авторы напоминают, что во всех государствах - членах ЕАЭС, за исключением России, сейчас разрешена продажа беспошлинных товаров гражданам, которые перемещаются по территории союза.

"В связи с этим законопроектом предусматривается установить такое же разрешение для реализации товаров в торговых залах магазинов беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим из РФ, в другое государство - член союза, в целях установления единообразного подхода", - говорится в пояснительных материалах.

В случае принятия законопроект вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

Дьюти-фри - это режим торговли, при котором товары продаются без уплаты акцизов, пошлин и части налогов при условии вывоза покупки за границу.

Государствами - членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.