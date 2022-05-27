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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Силуанов заявил, что на спецоперацию требуются огромные финансовые ресурсы

Силуанов заявил, что на спецоперацию требуются огромные финансовые ресурсы
Кот на территории завода "Азовсталь", где инженерные подразделения ВС РФ проводят работы по разминированию
Фото: Александр Гармаев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Проведение военной спецоперации на Украине требует огромных финансовых ресурсов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.

Он напомнил, что в этом году было отменено бюджетное правило: теперь все нефтегазовые доходы направляются на расходы.

"На пенсионное обеспечение, огромные средства - 600 млрд в этом году, в следующем году один триллион, в последующем такие же объемы. Деньги на проведение спецоперации, огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, - 8 трлн рублей. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан", - сказал министр.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Хроника 24 февраля – 27 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Антон Силуанов Минфин Украина
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