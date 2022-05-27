Силуанов заявил, что на спецоперацию требуются огромные финансовые ресурсы

Кот на территории завода "Азовсталь", где инженерные подразделения ВС РФ проводят работы по разминированию Фото: Александр Гармаев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Проведение военной спецоперации на Украине требует огромных финансовых ресурсов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.

Он напомнил, что в этом году было отменено бюджетное правило: теперь все нефтегазовые доходы направляются на расходы.

"На пенсионное обеспечение, огромные средства - 600 млрд в этом году, в следующем году один триллион, в последующем такие же объемы. Деньги на проведение спецоперации, огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, - 8 трлн рублей. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан", - сказал министр.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.