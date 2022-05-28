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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:04

Оползень заблокировал единственную дорогу в мурманскую Териберку

Оползень заблокировал единственную дорогу в мурманскую Териберку
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Оползень сошел на дороге Кола-Серебрянские ГЭС, ведущей в популярное у туристов село Териберка на побережье Баренцева моря.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Мурманской области, оползень сошел на 23-м километре автоподъезда к Териберке.

"Проезд к селу Териберка закрыт с 18:15 мск - в связи с обильным снеготаянием произошел сход оползня", - рассказали в ведомстве.

В 20:15 мск проезд по дороге был открыт, позднее сообщили в ведомстве.

В 2015 году поморское село Териберка стало широко известным благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка". В 2021 году фестиваль собрал пять тысяч человек. Ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек.

Териберка
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