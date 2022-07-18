Арктический фестиваль "Териберка" собрал 10,5 тысячи зрителей из 34 регионов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - VII Арктический фестиваль "Териберка" 16-17 июля собрал рекордное количество участников - 10,5 тысячи, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

Он уточнил, что это в два раза больше, чем в 2021 году, и напомнил, что первый фестиваль посетили 300 человек.

В 2022 году на фестиваль в Териберку приехали туристы из 34 регионов и за дни фестиваля съели 25 тысяч порций блюд арктической кухни, подсчитали в правительстве области.

Чибис отметил, что с каждым годом арктическая кухня становится все более популярной, и добавил, что ярмарки и фестивали в регионе содействуют развитию малого бизнеса.

В программу завершившегося фестиваля вошел деловой форум "Диалоги", музыкальные, спортивные и развлекательные мероприятия, а также гастрономическая площадка, на которой региональные рестораторы представляют блюда из местных продуктов - рыбы, мяса, дикоросов и водорослей.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века.

В 2015 году село получило известность благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году здесь начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".