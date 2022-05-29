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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Путин и Вучич условились, что РФ и далее будет бесперебойно поставлять газ в Сербию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сторонами был "продолжен обмен мнениями по ряду международных тем - ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово".

Как добавили в пресс-службе, "подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран".

Сербия Владимир Путин Александр Вучич
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