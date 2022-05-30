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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Экспорт муки из России с начала года вырос в четыре раза

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия с начала этого года по 22 мая экспортировала 276 тысяч тонн муки, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Россельхознадзор.

В целом экспорт продукции переработки зерна за этот период вырос на 75% и составил 516 тыс. тонн.

Служба сообщает, что РФ, несмотря на санкционное давление, продолжает отгружать зерновую продукцию на экспорт, а ведомство в рамках своей компетенции работает над расширением рынков сбыта, в первую очередь, из числа дружественных стран.

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Как отмечает Россельхознадзор, одним из перспективных покупателей российского зерна является Китай. За последние пять лет экспорт зерновой продукции в эту страну увеличился почти в три раза. Российские экспортеры выполняют все требования Китая к закупаемому зерну. "Требования в отношении фитосанитарного состояния зерна у Китая довольно жесткие. Российские экспортеры, производители, переработчики и хранители зерна обязаны быть зарегистрированы Главным таможенным управлением КНР, фитосанитарные сертификаты должны заполняться по особым правилам, в местах выращивания и хранения зерновых культур необходимо проводить регулярный мониторинг распространения карантинных для Китая организмов", - уточняется в сообщении.

В настоящее время завершает процесс согласования условий поставок в Китай российского гороха. "На фоне некоторых ограничений на вывоз зерновых и масличных культур в текущем году именно поставки гороха на китайский рынок имеют серьезные перспективы", - считают в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор
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