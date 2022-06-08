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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

Суды на Сахалине оштрафовали 12 местных жителей за дискредитацию российской армии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции на Сахалине возбудили 19 административных дел в отношении 13 граждан за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба УМВД региона в среду.

"В отношении граждан составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности"", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, административные дела в отношении 12 граждан суды уже рассмотрели и назначили виновным штрафы в размере от 30 тысяч до 35 тысяч рублей. Еще два административных дела в ближайшее время рассмотрит Корсаковский городской суд, сообщает пресс-служба.

Максимальная мера наказания по ст. 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сахалинская область МВД
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