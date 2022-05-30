В Россию из Украины, ДНР и ЛНР за сутки эвакуированы более 15 тысяч человек

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик, украинских населенных пунктов вывезены более 15 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник.

"За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 15 тысяч 215 человек, в том числе 1 806 детей. А всего с начала специальной военной операции – уже 1 миллион 556 тыс. 258 человек, из которых 254 270 – дети", - сказал Мизинцев.

По его словам, госграницу РФ пересекло 221 373 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 201.

Мизинцев также сообщил, что в российской базе данных на сегодняшний день содержатся 2 млн 757 тыс. 157 обращения из 2 137 населенных пунктов Украины с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 85 таких обращений на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты России и различные общественные организации, сказал Мизинцев.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.