В России с 2009 года число курильщиков уменьшилось почти на 20%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - С 2009 года распространенность курения среди граждан России снизилась почти на 20%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Распространенность курения в нашей стране снижается. Так, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то уже в 2020 распространенность курения составила 21,5 %, а в 2021 году составила 20,3%. Число курильщиков сократилось почти на 6% (за 2021 год)", - сказал Мурашко, его слова привели в пресс-службе Минздрава России.

По словам Мурашко, ежедневное использование электронных сигарет, популярных среди молодежи, удваивает риски инфаркта. Риск инсульта у курильщика повышается на 92%.

"Совместное ежедневное использование обычных и электронных сигарет повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в 5 раз. Важно помнить, что с курением ассоциирован риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезней органов дыхания", - отметил министр.

Также глава Минздрава напомнил, что курящие граждане являются одной из уязвимых групп населения для коронавирусной инфекции. "Курение до и после заболевания несёт дополнительную токсическую нагрузку на организм, усугубляет состояние пациента и ухудшает общий прогноз выздоровления и дальнейшего восстановления организма", - сказал Мурашко.