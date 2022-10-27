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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Минздрав подсчитал, что в России за 12 лет стали вдвое меньше курить

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В России с 2009 до 2021 года потребление табака снизилось с 39,5% до 20%; также снижается потребление алкоголя, но показатели его потребления остаются высокими, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он заявил об этом в приветствии участников VI Всероссийского форума по общественному здоровью.

По словам министра, в 2021 году также достигнуто уменьшение объема потребления алкоголя с 9,4 литров на душу населения до 9,1.

"Но все-таки, я хотел бы отметить, это достаточно высокие цифры", - добавил он.

Глава Минздрава также отметил увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до 2,2 млн человек.

Минздрав Михаил Мурашко
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