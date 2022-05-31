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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

Пары от самогонного аппарата сдетонировали и выбили окна с дверью квартиры в алтайском селе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Взрыв паров спирта от самогонного аппарата произошел в одной из квартир села Озерки Тальменского района Алтайского края.

"Ночью в селе Озерки Тальменского района произошел хлопок в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Повреждено остекление в квартире, выбита входная дверь и пластиковая стена лоджии. Погибших, пострадавших нет. Как выяснилось - произошла детонация паров спирта от работавшего самогонного аппарата", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Алтайскому краю.

Отмечается, что детонация не привела к возгоранию.

Алтайский край МЧС
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