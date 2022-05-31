Экс-бухгалтера полиции Новосибирской области будут судить за мошенничество на 1,7 млн рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера отдела МВД России по Чулымскому району, сообщает надзорное ведомство региона.

"Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 10 апреля 2017 года по 26 апреля 2021 года главный бухгалтер формировала и подписывала документы, содержащие недостоверные (завышенные) сведения о ее заработной плате.

"Используя доступ к программе банк-клиент публичного акционерного общества "Банк "Левобережный", обвиняемая перечисляла деньги на личный зарплатный счет в этом же банке. Кроме того, с декабря 2018 года по июль 2020 года женщина действовала так же, начисляя зарплату своему мужу - водителю в районном отделе внутренних дел", - говорится в сообщении.

Своими действиями обвиняемая причинила ущерб на сумму почти 1,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.