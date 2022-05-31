Рост цен на жизненно важные лекарства в РФ оценили в 2-2,5%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Цены на лекарственные препараты в России, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), увеличились не более чем на 2,5%; система государственного регулирования позволяет сдерживать рост цен, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Повышение буквально 2% - 2,5% на препараты, которые входят в перечень жизненно важных, они являются основной для лечения людей", - сказал Фисенко журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, фиксируется ли повышение цен на лекарственные препараты в России.

По его словам, половина рынка лекарств в РФ - это препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). "Это как раз те препараты, которыми базисно лечат большинство патологий в нашей стране. Поэтому сегодня это 809 международных непатентованных наименований, этому соответствует несколько тысяч торговых наименований разных производителей", - сказал он.

Фисенко также напомнил, что система государственного регулирования цен на препараты перечня ЖНВЛП существует с 2010 года. "Она показала себя на протяжении почти 12 лет достаточно эффективной. В различных условиях она позволяет сдерживать рост цен на препараты", - добавил замминистра.

"Даже если мы возьмем 2002 год на препараты перечня ЖНВЛП, то среднее колебание цен - это буквально плюс два процента", - сказал он.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), существенный рост цен на лекарства и медикаменты в мае текущего года отметили 41% россиян. Всероссийский опрос был проведен 20-22 мая 2022 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.