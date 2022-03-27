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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Мурашко заявил, что спрос на некоторые лекарства в РФ вырос в 10 раз

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Спрос среди граждан России на некоторые лекарственные препараты увеличился в десять раз, при этом срок годности на ряд препаратов очень короткий, заявил в воскресенье глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"По некоторым препаратам в 10 раз. При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Министр отметил, что "люди, покупая эти препараты, четко шли, в том числе, на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени".

24 марта Мурашко сообщил, что всплеск повышенного спроса на лекарственные препараты в России уже нивелировался. Глава Минздрава заявил, что лекарственные препараты доступны и отгружаются.

Ранее министр также сказал, что скачков цен на жизненно необходимые препараты в России и проблем с ними не возникает, компании подтверждают поставки лекарств на российский рынок.

Минздрав Михаил Мурашко
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