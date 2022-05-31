Минстрой готовит новую программу субсидий для застройщиков

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Минстрое готовят новые меры поддержки застройщиков, сообщил на форуме недвижимости "Движение" в Сочи замруководителя ведомства Никита Стасишин.

"Сегодня ключевая ставка 11% - я надеюсь, что это ненадолго, сугубо мое личное мнение. С одной стороны мы, конечно, подготовили проект постановления о корректировке с 15% до немного другой ставки. Но надо понимать, что все-таки это была антикризисная мера. Посмотрим, что будет с ключевой ставкой", - сказал он.

Замминистра напомнил, что в начале работы механизма эскроу ставка как раз была на уровне 10-11%. Однако сейчас банки по-другому относятся к авансированию собственных средств и тому, как рассчитываются стресс-модели.

"Но если ключевая ставка по каким-то причинам дальше снижаться не будет, мы будем настраивать на снижение процентов по субсидированию кредитов, либо трансформируем модель под запуск новых программ с кредитом под будущую прибыль через механизмы поручительства "ВЭБ.РФ". Мы сегодня их дорабатываем", - сказал Стасишин.

Он добавил, что правительство думает над дополнительными мерами поддержки как для застройщиков, так и граждан. Он напомнил, что лимиты по льготным ипотечным кредитам подняты до 30 млн рублей.

"Мы буквально вчера обсуждали средний метраж квартиры и думали, что сделать, чтобы жить было комфортно. Это вызов, который стоит перед нами", - подчеркнул замглавы Минстроя.

Программа субсидирования ставок по кредитам застройщикам была запущена среди других мер поддержки стройотрасли в начале апреля 2022 года. Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки. Эти правила будут распространяться на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года.

Прежде всего, поддержка направлена на проекты, находящиеся на начальной стадии реализации, по которым активные продажи еще не начались или не сформировался достаточный объем средств на эскроу.

Такой механизм уже действует для низкомаржинальных проектов.