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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Арестованы обвиняемые в похищении и продаже годовалого ребенка из Ростовской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Против четырех жителей Ростовской и Свердловской областей возбуждено уголовное дело о похищении и продаже ребенка, сообщает во вторник пресс-служба ростовского управления СКР.

"По данным следствия, в декабре 2021 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, обманным путем похитили у 27-летней жительницы поселка Углеродовский (Ростовская область - ИФ) ее годовалого ребенка. После этого они продали мальчика супружеской паре из Свердловской области", - говорится в сообщении.

Следователям удалось установить местонахождение ребенка, решается вопрос о его возвращении матери.

Все фигуранты дела находятся под стражей, им инкриминируют п."з, б" ч.2 ст. 127.1 (купля-продажа несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии), п."з, д, а" ч.2 ст. 126 (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

Ростовская область
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