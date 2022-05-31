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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

На Ставрополье "Газель" толкнула легковушку на двух велосипедисток из Подмосковья

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Спортсменки из Московской области попали в автоаварию в Предгорном районе Ставропольского края, они госпитализированы. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.

"В понедельник около 12:30 на 37-м км трассы "Минеральные Воды - Кисловодск" водитель грузовой "ГАЗели", не выдержав дистанцию, столкнулся с ехавшим впереди автомобилем "Шкода", который по инерции наехал на двух велосипедисток впереди", - говорится в сообщении.

В результате 18-летняя и 17-летняя спортсменки, жительницы Московской области, доставлены в Ессентукскую больницу с многочисленными ушибами и травмами головы.

"Девушек от серьезных травм спасли велошлемы и наколенники", - отмечается в пресс-релизе.

Отмечается, что за рулем "Газели" был 62-летний местный житель.

Ставропольский край
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