В Москве одобрили решение об отмене референдума о присоединении Южной Осетии к РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вопрос проведения референдума в Южной Осетии по вхождению в состав России требует тщательного анализа и обсуждения между сторонами, заявили во вторник в МИД РФ.

"Что касается непосредственно референдума, то, разумеется, такой вопрос требует тщательного анализа и обсуждения между сторонами. С учетом того, что данная инициатива экс-президента А.И. Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что "российская сторона готова к проведению консультаций с югоосетинскими партнерами в целях обсуждения путей дальнейшей интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией".

При этом Захарова отметила, что "в Москве с большим уважением относятся к стремлению братского югоосетинского народа строить свою судьбу вместе с Россией".

Ранее во вторник президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России, документ опубликован на официальном сайте главы государства.

"Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, частью 2 статьи 12 конституционного закона от 27 декабря 2018 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме" граждан, учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум в соответствии с указом от 13 мая ... постановляю: безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации, до завершения консультаций приостановить действие указа президента от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия", - говорится в указе.

Гаглоев отметил, что всецело поддерживает инициативу граждан Южной Осетии о дальнейшей интеграции с Россией и считает недопустимым одностороннее решение референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ.