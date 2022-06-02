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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

Суд приостановил подготовительную выработку на двух угольных шахтах Evraz в Кузбассе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Суд приостановил проведение подготовительных выработок на шахтах "Распадская-Коксовая" и "Ерунаковская-8" (входят в ПАО "Распадская", Evraz). Это следует из сообщения помощника руководителя Ростехнадзора Андрея Виля в телеграм-канале.

28 мая суд на 30 суток приостановил проведение двух подготовительных выработок (вентиляционного уклона и вентиляционного штрека) на шахте "Распадская-Коксовая", где допущено превышение допустимой концентрации газа метана.

Кроме того, 26 мая суд приостановил также на 30 суток проведение подготовительной выработки (сбойки с конвейерного штрека) на шахте "Ерунаковская-8". "Отсутствуют средства пожаротушения, прибор контроля запыленности воздуха", - поясняется причина приостановки.

Согласно сообщению, судом на 90 суток приостановлена эксплуатация "технических устройств электровозов аккумуляторных шахтных" ПАО "Распадская". Причина - эксплуатация технических устройств с истекшим сроком действия экспертизы промышленной безопасности. В сообщении не раскрываются предприятия, где выявлены нарушения.

В "Распадской угольной компании" (РУК, управляет угольными активами Evraz) отказались прокомментировать, как повлияли приостановки на работу предприятий.

Также суд на 12 суток приостановил работы в стволе "Сибиряк" Таштагольского рудника (в составе "Евраз ЗСМК"). Согласно сообщению, приостановка произошла 30 мая и связана с ведением работ, "не предусмотренных планом развития горных работ на 2022 год". На меткомбинате "Интерфаксу" пояснили, что на добычу, проходку, а также реализацию инвестпроекта по увеличению мощности рудника до 3,3 млн тонн, приостановка не повлияла.

Кроме того, Ростехнадзор выявил нарушения и приостановил работы еще на двух угледобывающих предприятиях Кузбасса.

Так, на шахтоучастке "Октябрьский" (угольная компания "Сила Сибири") допущены нарушения при проветривании горной выработки в части обеспечения расчетным количеством воздуха, а также нарушения в работе системы аэрогазового контроля. В результате 30 мая приостановлено проведение подготовительной выработки - основного путевого штрека.

На шахте АО "Разрез Инской" (находится в процедуре конкурсного производства) допущены нарушения крепления горной выработки, нарушения в работе системы аэрогазового контроля и при проветривании горной выработки "в части обеспечения расчетным количеством воздуха". 1 июня Ростехнадзор приостановил проведение подготовительной выработки на предприятии.

Ростехнадзор Evraz Распадская
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