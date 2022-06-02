"Аэрофлот" с 6 июня передаст авиакомпании "Россия" свои рейсы из Красноярска

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" передаст авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") свои рейсы из Красноярска, где у перевозчика создан региональный хаб, говорится в сообщении материнской компании.

"Для наращивания объемов перевозок в регионах по более доступным ценам мы решили передать выполнение рейсов из красноярского хаба в рамках группы "Аэрофлот" дочерней авиакомпании "Россия". Это позволит максимально эффективно эксплуатировать входящие в парк авиакомпании "Россия" отечественные воздушные суда SSJ100, а также Boeing-737-800 в моноклассной компоновке эконом", - приводятся в сообщении слова гендиректора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.

Передача рейсов будет осуществлена с 6 июня. Так, "Россия" будет выполнять из Красноярска рейсы в Сочи, Благовещенск, Иркутск. На этих маршрутах планируется эксплуатировать воздушные суда Boeing-737-800. Моноклассная конфигурация салона таких самолетов на 189 кресел позволит увеличить предложение по минимальному тарифу, поясняет перевозчик.

В середине июня "Россия" дополнительно расширит маршрутную сеть из Красноярска и начнет выполнять полеты по ряду новых направлений – в Новый Уренгой, а также в крупнейшие города Киргизии – в Ош и Бишкек. Возобновятся полеты в Читу. На этих маршрутах будет эксплуатироваться SuperJet 100.

"Пассажиры, имеющие билеты на региональные рейсы "Аэрофлота" из Красноярска по перечисленным маршрутам с датой вылета после 6 июня, будут автоматически переоформлены на рейсы авиакомпании "Россия", - отмечается в сообщении.

"Аэрофлот" запустил свой хаб в Красноярске 1 июня 2021 года. За год межрегиональными рейсами компании из Красноярска воспользовалось 285 тыс. человек, а суммарный пассажиропоток авиакомпаний группы "Аэрофлот" достиг 1 млн человек. Самыми популярными направлениями за год у пассажиров "Аэрофлота" в Красноярске стали Благовещенск, Иркутск, Сочи, Краснодар и Симферополь.