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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Силуанов предложил обновить стандарты по ремонту дорог

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В России необходимо обновить стандарты по ремонту дорог, предложил в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нужно, наверно, обновить стандарты по ремонтам, по межремонтным срокам. Мы сейчас применяем новые технологические способы, материалы, которые продлевают срок жизни дороги. Зачастую едешь по трассе – хорошая трасса. Начинают ремонтировать, полотно снимают, которое абсолютно нормальное. (...) Или бордюры начинают менять. Почему? Да потому что подошли межремонтные сроки, требуется вложение денег. В этом направлении нам нужно больше посмотреть, мы сэкономим ресурсы на решение наших задач", - сказал Силуанов на совещании по вопросам дорожного строительства у президента РФ Владимира Путина.

В свою очередь глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отметил, что в последние годы ведомство активно совершенствует законодательство в дорожной отрасли в части применения и изменения свода правил.

"Мы по межремонтным срокам смотрим. В целом, это предложение поддерживается. Мы проработаем, в том числе в совместной деятельности с Росавтодором и министерством транспорта", - пояснил Файзуллин.

Минфин Минстрой Антон Силуанов Ирек Файзуллин
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