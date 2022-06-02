Медведев назвал передачу Украине РСЗО США угрозой, на которую Россия может ответить огнем

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Решение США передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, безусловно, является угрозой для России, на которую она будет реагировать, ответом в случае использования этих средств против российских территорий станет поражение центров принятия решений, и не только в Киеве, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Безусловно, (передача РСЗО Украине - ИФ) угроза, на эту угрозу мы должны реагировать. И совершенно очевидно, что, - об этом уже было сказано, - в случае, если, не дай Бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий в этом случае у Вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", - сказал Медведев в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Он напомнил, что об этом уже говорило Министерство обороны России.

"Всем понятно, что это за центры - это и министерство обороны, и генштаб, и все, что угодно", - пояснил зампред Совета безопасности РФ.

При этом Медведев подчеркнул: "Но конечно, нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева".

"Поэтому, безусловно, (это) угроза, которую нужно будет учитывать", - заключил он.