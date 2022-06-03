Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Патрушев считает, что санкции могут быть полезны для России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Противостояние санкционному давлению позволит России провести структурную перестройку экономики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в своей статье, опубликованной в пятницу в "Российской газете".

"Укрепление экономического суверенитета России - еще одно из направлений работы Совета Безопасности. В его рамках решаются задачи повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны", - подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.

Он также отметил, что "отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране".

"Эффективное противостояние беспрецедентному санкционному давлению позволит не только справиться с развязанной против нашей страны экономической агрессией, но и провести глубокую структурную перестройку российской экономики", - резюмировал Патрушев в своей статье.

Николай Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракета "Союз" в пятницу отправит космический грузовик "Прогресс МС-20" к МКС

Ракета "Союз" в пятницу отправит космический грузовик "Прогресс МС-20" к МКС

Медведев предупредил, что отказ договариваться с РФ грозит Украине утратой суверенитета

Медведев назвал передачу Украине РСЗО США угрозой, на которую Россия может ответить огнем

Медведев назвал передачу Украине РСЗО США угрозой, на которую Россия может ответить огнем

Что произошло за день: четверг, 2 июня

"Яблоко" подтвердило отъезд Явлинского за рубеж

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Песков заявил об отсутствии у РФ планов закрывать "окно в Европу"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });