Патрушев считает, что санкции могут быть полезны для России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Противостояние санкционному давлению позволит России провести структурную перестройку экономики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в своей статье, опубликованной в пятницу в "Российской газете".

"Укрепление экономического суверенитета России - еще одно из направлений работы Совета Безопасности. В его рамках решаются задачи повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны", - подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.

Он также отметил, что "отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране".

"Эффективное противостояние беспрецедентному санкционному давлению позволит не только справиться с развязанной против нашей страны экономической агрессией, но и провести глубокую структурную перестройку российской экономики", - резюмировал Патрушев в своей статье.