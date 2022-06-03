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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Медведев констатировал деградацию дипломатических усилий в мире

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что его совет "закрыть посольства на замки" после начала специальной военной операции РФ на Украине был ироничным, но для этого есть основания.

В интервью телеканалу "Аль-Джазира" Медведеву напомнили о его публикации в Telegram-канале, где он заявил, что со стартом военной операции "пора закрывать посольства на замки". В связи с этим замглавы Совбеза задали вопрос, остаются ли ещё шансы на дипломатическое урегулирование ситуации.

"Это была ироничная фраза, как и многое из того, что пишется в Telegram-каналах. Но безусловно, под таким выводом есть основания", - сказал Медведев.

Он констатировал деградацию дипломатических усилий в мире.

"Мы старались договориться по украинским вопросам, по вопросам взаимоотношений с НАТО, нашей безопасности на дипломатическом треке. Ничего не вышло. Нас никто не слышит. Американцы не слышат, европейцы не слышат - гнут свою линию. В этом случае дипломатические усилия умирают. И начинается другое развитие событий. В этом случае принимаются решения, подобные тем, которые были приняты Президентом нашей страны 24 февраля, - о проведении специальной военной операции", - сказал Медведев.

Поэтому, продолжил он, в дипломатии - кризис жанра. "Дипломатия начинается там и тогда, где и когда стороны готовы слушать друг друга. А не просто менторским тоном диктовать свою волю. Это ни к чему хорошему не ведёт. В любой точке земли. И в России, и на Украине, и в Европе, и на Ближнем Востоке - где угодно. Каждая страна имеет право на свою позицию. Поэтому я не могу сказать, что дипломатические усилия остались в глубоком прошлом. Но совершенно очевидно, что по многим направлениям международного сотрудничества, к сожалению, дипломатия не достигает своих результатов", - сказал замглавы Совбеза.

Медведеву напомнили о другой его публикации в Telegram-канале, где он описал дальнейший сценарий развития событий в мире после введения антироссийских санкций. Сценарий, в том числе, включает в себя энергетический и продовольственный кризисы, а также разрушение глобальных цепочек поставок товаров. Заместителя председателя Совбеза РФ попросили прокомментировать публикацию.

"Это не прогнозы, это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться, можно считать, что всадники Апокалипсиса уже в пути и вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. А можно всё-таки попробовать эту международную ситуацию развернуть в более спокойное русло. И наша страна никогда не закрывалась от международного общения. Мы готовы разговаривать", - сказал Медведев.

Россия, подчеркнул он, готова "вести диалог по всем вопросам, но уважительный", который учитывает суверенитет и озабоченности РФ и "направленный на то, чтобы создать неделимую безопасность".

"Не в интересах отдельных стран, а неделимую безопасность. И тогда эти 10 пунктов можно превратить в гораздо меньшее число. Если вести правильные дискуссии, если правильным образом договариваться", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев
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