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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Вице-премьерам Новаку и Хуснуллину поручили кураторство новых программ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своим заместителям Александру Новаку и Марату Хуснуллину новые обязанности в сфере энергетики и строительства, сообщил сайт правительства.

В зоне ответственности Новака, который отвечает за топливно-энергетический комплекс, будет госпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на период до 2035 года". Программу сейчас разрабатывают по поручению президента, отметили в пресс-службе правительства.

"За вице-премьером Маратом Хуснуллиным закреплено кураторство новой пятилетней госпрограммой "Строительство". Ее реализация начнется 1 января 2023 года. Ответственным исполнителем является Минстрой", - говорится в сообщении.

Александр Новак Марат Хуснуллин Михаил Мишустин правительство
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