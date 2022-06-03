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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Попавшие под санкции граждане смогут продать акции компаний РФ без уплаты НДФЛ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому граждане, попавшие под западные санкции, смогут в 2022 году продать акции (доли участия в уставном капитале) российских компаний без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Документ (№136059-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Законопроект предлагает освободить граждан, против которых введены санкции, от уплаты НДФЛ, при продаже в 2022 г. акций российских компаний при условии, что они владели ими более одного года. "При условии, что на дату реализации таких акций (долей участия в уставном капитале) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более одного года", - говорится в законопроекте.

Кроме того, как говорится в пояснительной записке, законопроект снижает фискальную нагрузку на российских юридических лиц-владельцев долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с иностранным законодательством (еврооблигации), в связи с блокировкой зарубежными расчетными организациями выплат по указанным ценным бумагам в адрес российских юридических лиц.

Госдума
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