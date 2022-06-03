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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Россия с 14 июня снимет COVID-ограничения для ряда иностранных туристов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса снимает с 14 июня эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска.

"Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение правительства РФ от 16.03.2020 №635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. №763-р", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, оперативный штаб принял решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам Ташкент-Самара и Ташкент-Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. Ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом будут сняты.

Россия коронавирус
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