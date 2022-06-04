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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В РФ за сутки коронавирусом заболели 4,1 тыс. человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 4 101 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, по состоянию на 4 июня, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 1 493 человека и снизилось по сравнению с предшествующими на 28,7%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 14 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 82 человека, накануне сообщалось о 78 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 188 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.

Выздоровели за сутки 5 132 человека, или на 1,9% меньше в сравнении с 3 июня, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 348 065 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379 445 умерших и 17 760 326 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 04 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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