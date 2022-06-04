Возникший после обстрела со стороны Украины пожар в Брянской области потушен

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в двух домах села Случевск Погарского района Брянской области, пострадавших в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС в селе Случевск Погарского района ликвидировано открытое горение двух домов и надворной хозяйственной постройки. Работа оперативных служб на месте продолжается", - написал Богомаз в субботу в своем телеграм-канале.

Днем губернатор сообщил об обстреле посёлка со стороны Украины. В результате попадания снарядов произошло возгорание в нежилом и дачном домах. Пострадал один местный житель. Он был госпитализирован с осколочным ранением.