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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 июня

Заявление Лаврова о запрете для Украины переговоров с РФ со стороны Запада, гибель пяти жителей ДНР, митинг армянской оппозиции в Ереване

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лавров заявил, что Запад не разрешает Украине вести переговоры с Россией. По его словам, Киев два месяца назад выдвинул предложение о переговорах с Москвой, но через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс.

- В Донецке сообщили о пяти мирных жителях, погибших в результате обстрелов ДНР за сутки. В СЦКК Донецкой народной республики также рассказали о 20 раненых гражданских лицах.

- Армянская оппозиция собралась на митинг у резиденции премьера в Ереване. Несколько тысяч демонстрантов провели очередное шествие по столице Армении. Накануне у резиденции премьера произошли столкновения митингующих с полицией. В результате пострадали 45 сотрудников правопорядка.

- МИД Таджикистана назвал действия киргизской стороны на границе провокацией. В заявлении сказано, что киргизские военные в ответ на требования представителей Таджикистана заняли огневые позиции и первыми открыли огонь.

- Парламент Албании избрал президентом экс-начальника Генштаба вооруженных сил страны. Байрам Бегай стал восьмым президентом в истории посткоммунистической Албании и третьим бывшим военным, занявшим этот пост.

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