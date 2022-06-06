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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

В Тольятти выясняют обстоятельства отравления людей роллами

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Тольятти следователи и прокуроры начали проверки в связи с отравлением 22 человек роллами, заказанными с доставкой.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Самарской области, отравились 22 человека, в том числе трое детей и беременная женщина, 11 пострадавшим потребовалась госпитализация, остальные лечатся дома. У них проявились симптомы острой кишечной инфекции. На сайтах прокуратуры и СК говорится, что госпитализированы 16 пострадавших.

Прокуроры проверят, насколько в этой ситуации соблюдались требования санитарно-эпидемиологического и иного законодательства в сфере услуг. Также по факту идет доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). В региональном управлении СК "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

Региональный Минздрав сообщает, что начиная с 3 июня в "скорую" Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Свое расследование случившегося ведет и Роспотребнадзор.

Тольятти Самарская область
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