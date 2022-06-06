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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

В Тольятти закрыли кафе после отравления ролламми двух десятков человек

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запретил работать кафе в Тольятти после отравления двух десятков человек роллами.

Управление ведомства по Самарской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование и выяснило, что пострадавшие заказали роллы в этом кафе. В учреждении взяли пробы для лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что свои проверки в связи с отравлениями проводят прокуратура и Следственный комитет. Признаки отравления проявились у 22 человек, 16 из них лечатся в больнице. Роллы они купили через службу доставки.

Тольятти Самарская область СКР Роспотребнадзор
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