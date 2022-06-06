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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Минприроды не разрешит "под шумок" вывезти из России геологическое оборудование

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минприроды недавно получило более 430 заявок на вывоз из России геологоразведочного, добычного и лабораторного оборудования, сообщил в Госдуме руководитель ведомства Александр Козлов.

"Мы не могли допустить, чтобы "под шумок" нас лишили техники, которую компании честно купили и на которой работали. Пока выдали 4 разрешения, 60 отказов. По 73 - примем решение в ближайшее время, ещё около 300 заявок проверяем", - добавил министр.

9 марта правительство своим постановлением ввело до конца 2022 года разрешительный порядок на вывоз за границу техники и оборудования. Минприроды в середине марта утвердило порядок выдачи разрешений для лабораторного, добычного, геологоразведочного и геофизического оборудования.

Разрешение могут не дать, если заявитель предоставит мало сведений, если его оборудование нужно для бесперебойной работы в России, если вывоз техники может повлечь угрозу обороноспособности страны, если оборудование за границей могут изъять из-за санкций и если в России больше не останется аналогов этого оборудования.

Исключение сделано для стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, вывозить туда технику будет можно, когда будет принято еще одно постановление правительства.

Минприроды Александр Козлов Госдума
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