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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Глава РАН предупредил о риске "очень сильного" оттока ученых из РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - России необходимо создать условия для работы ученых, чтобы противостоять их отъезду за границу и потере научных кадров, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Коллективный Запад ведет себя довольно активно, и этому надо будет противостоять. Вопрос, каким образом противостоять? Понятно, что есть культура, есть патриотизм, родные могилы, но ученого тянет туда, где он может интересно делать свою работу. И если мы не создадим условий сейчас, что здесь было бы комфортнее и интереснее работать, то будут потери, и очень сильные", - сказал Сергеев на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в ряде стран уже приняты решения о привлечении российских ученых и их трудоустройстве.

"Байден открыл объятия российским ученым, пожалуйста, приезжайте (в США- ИФ), особенно по критическим направлениям, будете трудоустроены. А где-то недели две назад я прочитал, что наша дружественная Финляндия, вступая в НАТО, тоже приняла программу распростертых объятий для наших ученых. И тоже поставлена задача перетащить наших ученых, тем более что у нас близкие научные связи", - отметил Сергеев.

В связи с этим президент РАН сказал, что актуальный вопрос, который стоит сейчас, - это вопрос сохранения кадрового потенциала Академии наук.

На прошлой неделе, выступая на Общем собрании РАН, Сергеев заявил о необходимости увеличения доли финансирования фундаментальных исследований в РФ до 383 млрд рублей ежегодно против сегодняшних 252 млрд рублей.

Александр Сергеев РАН
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