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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

В России стали получать меньше сообщений о плохом обращении с пленными РФ на Украине

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что стала получать меньше сообщений о насилии в отношении российских военнопленных в Украине после ее посещения украинских пленных в Крыму.

"Мы продолжаем получать от родственников обращения, не просто общие рассуждения, что плохо обращались, а с конкретными указаниями: кто, когда и какие насильственные действия осуществляет, в том числе, от ребят, которые вернулись из плена (...) мне кажется, что после нашего посещения, и после того, как они уверены в том, что мы действительно к ним относимся так, как положено, по закону, меньше стало к нам поступать таких сигналов", - сказала Москалькова в понедельник на презентации доклада уполномоченного по правам человека в РФ за 2021 год в Госдуме.

2 апреля Москалькова посетила часть Черноморского флота в Крыму для проверки условий содержания 30 украинских пленных. Она тогда заявила, что украинцы обеспечены всем необходимым, в их отношении соблюдаются положения Женевской конвенции.

Татьяна Москалькова Украина
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