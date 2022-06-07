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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Министр обороны РФ сообщил о сдаче в плен около 6,5 тыс. украинских военных

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Общее количество плененных украинских военнослужащих достигло 6489 человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет шесть тысяч четыреста восемьдесят девять человек", - сказал Шойгу, говоря о промежуточных итогах специальной военной операции.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Хроника 24 февраля – 07 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ Украина
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