Более 28 млн рублей взыскали с нетрезвых водителей в Петербурге с начала года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков миллионов рублей штрафов за "пьяное" вождение взыскали с жителей Петербурга с начала года, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления ФССП по городу.

"За четыре месяца этого года Главным управлением ФССП России по Петербургу взыскано более 28 млн рублей административных штрафов, вынесенных судами за нарушения правил дорожного движения и связанных с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

С начала года в Петербурге возбуждено 1087 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД по ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения") и ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). В настоящий момент на исполнении в службе судебных приставов более 4 тыс. таких производств.

В прошлом году за аналогичный период судебные приставы взыскали с правонарушителей более 27 миллионов рублей, отметили в управлении.