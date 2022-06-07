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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Распадская оштрафована на 20 млн руб. за незаконную передачу имущества

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Суд в Кузбассе оштрафовал ООО "Распадская угольная компания" (РУК, управляет угольными активами Evraz) за совершение коррупционного правонарушения, сообщает во вторник пресс-служба управления Генпрокуратуры по Северному Федеральному округу.

"Установлен факт незаконного оказания услуг имущественного характера, а также передачи иных имущественных прав на общую сумму более 1 млн рублей директором по производству ООО "Распадская угольная компания" сотруднику Новокузнецкого территориального отдела Ростехнадзора за непринятие мер реагирования и непривлечение к административной ответственности коммерческой организации", - говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила в отношении ООО дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере), по итогам рассмотрения которого компанию оштрафовали на 20 млн рублей.

Отмечается, что штраф оплачен в полном объеме.

Распадская Evraz
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