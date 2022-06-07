Курьер на электровелосипеде сбил экс-главреда Vogue Russia Алену Долецкую

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Курьер на электровелосипеде сбил экс-главреда журналов Vogue Russia и Interview Russia Алену Долецкую и ее ассистента.

Как сообщила сама Долецкая в своем телеграм-канале утром во вторник, инцидент произошел накануне в тот момент, когда она с помощником переходила дорогу на зеленый свет. Курьер с места происшествия скрылся, а пострадавшие сами добрались до дома, а затем - до клиники.

У Долецкой диагностирован перелом руки, наложен гипс, у ее помощника - "многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы".

По данным телеграм-каналов Mash, Baza и "Подъем", курьер сбил Долецкую и ее ассистента в Кропоткинском переулке.