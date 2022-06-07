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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

В Челябинске электросамокатчик сбил школьницу на обычном самокате

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Водитель электросамоката сбил на оживленной улице в Челябинске одиннадцатилетнюю девочку, ехавшую на обычном самокате по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД во вторник.

Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Победы. Молодой человек управлял каршеринговым электросамокатом BR46. На видеозапись с камер перекрестка попал момент, когда он сбивает ехавшую навстречу девочку на простом самокате.

"В результате ДТП травмы получил несовершеннолетний пешеход, 2011 года рождения. Важно помнить, что водитель электросамоката – полноценный участник дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля", - говорится в сообщении.

Между тем, в пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" уточнили, что девочка находится в больнице.

"Пострадавший ребенок госпитализирован, оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как удовлетворительное", - отметил сотрудник пресс-службы.

Челябинск
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