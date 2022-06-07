Минцифры оценит техническую целесообразность создания базы кодов IMEI

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ до конца июня сформулирует свою позицию относительно создания единой базы кодов IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) телефонов, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Пока у нас нет финального решения. До конца июня мы свою позицию по технической целесообразности и реализуемости этой задачи представим", - сказал Шадаев журналистам во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам министра, сомнений относительно реализации этого проекта у ведомства нет, но надо оценить объём затрат, схему процессов и экономическую эффективность. "У нас есть проработка, и дальше мы поймем объём необходимых нормативных изменений, инвестиций, вообще где мы сможем эти IMEI снимать с учетом параллельного импорта", - заявил Шадаев.

В ответ на уточняющий вопрос "Интерфакса", может ли ФСБ стать оператором системы, министр сказал: "Не факт. Я думаю, что ФСБ предлагает, чтобы мы были оператором".

Накануне "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что ФСБ рекомендовала Минцифры создать единую базу кодов IMEI и подготовить нормативно-правовые акты для ее внедрения. По словам источников газеты, ФСБ эта база нужна, чтобы повысить эффективность проведения оперативно-розыскных мероприятий и пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов.