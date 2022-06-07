Епархии Крыма перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Епархии Крымского полуострова отныне будут напрямую подчиняться патриарху Московскому и всея Руси.

Такое решение принял во вторник на заседании в Москве Священный Синод Русской православной церкви.

"Учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией, принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви", - говорится в опубликованных журналах Синода.

При этом уточняется, что с просьбой о переводе в прямое управление патриарху и Синоду обратились правящие архиереи Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий.

27 мая Собор Украинской православной церкви, частью которой являются епархии Крыма, ввиду сложившейся геополитической ситуации предоставил епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам, относящимся к компетенции Синода или главы УПЦ. Тогда же Собор УПЦ объявил о полной независимости церкви.

Сегодняшний Синод в Москве постановил образовать на территории Крыма Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий. Главой Крымской митрополии назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.